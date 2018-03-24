На ВИЗе начали вскрывать гаражи неустановленных владельцев

12:44 | 27.03.2018

На территории Верх-Исетского района начинаются работы по выносу и демонтажу металлических гаражей. Сегодня будут вскрывать гаражи, владельцы которых не установлены, и описывать имущество, об этом сообщает пресс-служба районной администрации.



Речь идет об объектах, расположенных по адресам: улица Шаумяна, 90, 92, 94, Гурзуфская, 30, 51, Крауля, 87, Волгоградская, 190, улица Металлургов, 18а, Белореченская, 5, Нагорная, 8а, Бебеля, 114а, а также на территории улиц Репина, Токарей, Крылова, Московской, Малышева, ВИЗ-бульвара, переулка Пестеревского.





Фото: garazhtyt.ru