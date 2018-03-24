В Екатеринбурге начинаются проверки торговых центров

12:15 | 27.03.2018

Сегодня, 27 марта, в Екатеринбурге сотрудники прокуратуры и МЧС начнут проверку противопожарной безопасности торговых центров. Первые на очереди — «Гринвич» и «Пассаж», там мероприятия начнутся уже сегодня. Затем работники районных прокуратур проверят торговые центры на своих территориях.



Напомним, что ранее Генпрокуратура РФ поручила проверить все торговые центры в стране. Также в регионах проверяют детские сады, школы, больницы.



25 марта при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека. Это один из крупнейших пожаров в России за последние 100 лет.





Фото: РИА Новости