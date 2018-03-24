Еще на двух улицах Екатеринбурга запретили останавливаться

11:49 | 27.03.2018

На двух участках улиц в Екатеринбурге запретили останавливаться: на улице Бажова от Шарташской до Шевченко и на улице Рябинина от Краснолесья до проспекта Сахарова. Здесь будут установлены знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор».



Отмечается, что данная мера связана с работами по уборке улиц.





Фото: garant-plus24.ru