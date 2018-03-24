В Полевском произошло ДТП с участием машины начальника ГИБДД

11:39 | 27.03.2018

Днем 26 марта в Полевском произошло ДТП: ВАЗ-21113, за рулем которого находился пьяный водитель, врезался в автомобиль Mazda под управлением начальника местной Госавтоинспекции Дмитрия Мешавкина. Его машину от столкновения отбросило на грузовик Scania. К счастью, никто не пострадал.



В отношении водителя ВАЗа возбуждено два административных дела.





Фото: Дмитрий Мешавкин/ВКонтакте