Екатеринбургскую учительницу подозревают в занятии проституцией

10:33 | 27.03.2018

Учительницу начальных классов одной из екатеринбургских школ заподозрили в занятии проституцией, передает «Комсомольская правда».



Девушку решил проверить один из юристов, который обнаружил информацию о ней в Интернете.



- Мы наткнулись на информацию в соцсети, что учительница занимается проституцией. И делает это в открытую. Я сначала в это не поверил. Подумал, что кто-то хочет нагадить девушке. Но там были выложены данные переписки, где она скидывает свои фотографии и даже копию паспорта. Мы связались с ней и решили проверить эту информацию, - рассказал юрист.



По словам мужчины, девушка попросила за свои услуги 80 тысяч рублей и призналась, что деньги ей нужны на оплату кредита. При этом встречу назначила прямо у школы.



- Я решил с ней встретиться и под видом клиента созвонился с ней. И встречу она мне назначила прямо в школе. Я взял камеру. Она вместе с детьми вышла погулять во двор. И в это время она и решила со мной пообщаться. С ней были первоклассники. Я был в шоке, - добавил юрист.



Редакция «Вечерних ведомостей» намеренно не указывает ни номер школы, ни данные учителя, ни фамилию юриста. То, что в школе не должны работать такие учителя это понятно всем, однако и таких юристов быть не должно, это наше мнение. Нормальный юрист, прежде всего, после случившегося, подошёл бы к директору школы и предоставил бы информацию руководителю учебного заведения. У нас нет сомнения, что результат для блудливого сотрудника школы был бы точно такой же. Однако юрист «слил» информацию в соцсети и СМИ. У этого явления есть определённое название – провокация, а человек (юрист) называется провокатором. И творит он это только ради собственного пиара, а не в заботе о детях.



Мы можем только посочувствовать директору школы, которой сейчас придётся оправдываться, хотя оправдываться ей не за что, как говорится, каждому в душу не залезешь, и узнать о тайных деяниях своего преподавателя она вряд ли смогла бы.