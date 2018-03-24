На Урале будут судить спортсмена, заказавшего через Интернет анаболические стероиды

11:12 | 27.03.2018

В Невьянске перед судом предстанет 40-летний спортсмен, занимающийся пауэрлифтингом — силовым троеборьем (упражнения со штангой).



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, мужчину обвиняют в незаконном перемещении через границу Российской Федерации сильнодействующих веществ. По данным следствия, в октябре 2017 года и в январе 2018 года он заказал за рубежом анаболические стероиды, которые в итоге были обнаружены и изъяты на Кольцовской таможне имени В.А. Сорокина.



Сейчас уральцу грозит до семи лет лишения свободы.





Фото: chicagohacksbig.com