В Качканаре у должника арестовали дом, земельные участки и автомобиль

10:53 | 27.03.2018

Судебные приставы Качканарского районного отдела арестовали имущество бизнесмена, имевшего задолженность по налогам в размере более 2,5 миллиона рублей.



Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, арестован жилой дом площадью 44,1 квадратного метра, склад, автомобиль марки Toyota Ipsum, а также земельные участки площадью 4097 и 946 квадратных метров.



Если задолженность не будет погашена, имущество передадут территориальному органу Росимущества и продадут на торгах.





Фото: newizv.ru