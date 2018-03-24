В Свердловской области из-за ОРВИ закрыта одна школа и четыре детских сада

10:07 | 27.03.2018

В Свердловской области, по информации на 23 марта, из-за ОРВИ полностью приостановлена работа одной школы и четырех детских садов. Кроме того, частично приостановлен образовательный процесс в 78 детских дошкольных учреждениях, где закрыто 99 групп, и в 36 школах, в которых закрыто 59 классов.



Как отмечают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону, за прошедшую неделю на Среднем Урале зарегистрировано 36,4 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что на 6 % выше эпидемического порога (в Екатеринбурге — на 33,6 %).





Фото: novostipmr.com