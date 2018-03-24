Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 26 марта 2018 года

09:47 | 27.03.2018

За прошедшие сутки с 08:00 26.03.2018 до 08:00 27.03.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 146 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 90. Из них: 2 убийства, одно умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 1 разбойное нападение, 2 грабежа, 23 кражи чужого имущества, в том числе 5 квартирных, 10 фактов незаконного оборота наркотиков, из них 4 – сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 3 ДТП, в которых пострадали 3 человека.



За минувшие сутки на территории области проведено 3 мероприятия, в которых приняли участие 1136 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 32 сотрудника полиции и 4 работника частных охранных предприятий. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области