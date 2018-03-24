Стоимость строительства трамвайной линии Екатеринбург — Верхняя Пышма неожиданно выросла на 96 млн руб.

09:38 | 27.03.2018

Объявлен второй аукцион на строительство трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Он состоится 16 апреля. Дело в том, что первый аукцион не состоялся из-за технической неточности при подготовке конкурсной документации. При этом на конкурс заявился только один подрядчик — АО «Инженерно-строительный центр УГМК».



Что примечательно, при назначении нового аукциона стоимость работ выросла с 2 млрд 124 млн руб. до 2 млрд 220 млн, то есть на 96 млн.



Напомним, что строительство обещают завершить до 15 декабря 2020 года.