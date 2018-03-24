ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 26 марта 2018 года

09:24 | 27.03.2018

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, за 26 марта произошло 3 ДТП с пострадавшими, 3 человека получили травмы различной степени тяжести.



Так, в 08:15 в Екатеринбурге на улице Вилонова женщина — водитель автомобиля ВАЗ-21140 допустила наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства.



В результате ДТП женщина 1976 года рождения, пешеход, доставлена в 23-ю ГКБ, диагноз: ЗЧМТ.



В 03:45 в Екатеринбурге на улице Бахчиванджи водитель автомобиля «Лада-219060» неправильно выбрал скорость движения, допустил наезд на препятствие (металлический забор).



В результате ДТП водитель автомобиля «Лада-219060» доставлен в 36-ю ГКБ, диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушиб грудной клетки.



В 19:25 в посёлке Пышма на улице Заводской водитель автомобиля «Лада-217030» при движении задним ходом допустил наезд на пешехода, движущегося по прилегающей территории.



В результате ДТП женщина 1938 года рождения, пешеход, доставлена в ГБ, диагноз: СГМ, ссадина носа.



За 26 марта выявлено нарушений ПДД:



Водителей в нетрезвом состоянии — 39

Выезд на полосу встречного движения — 54

Непредоставление преимущества пешеходам — 347

Нарушения водителями маршрутного транспорта — 41

Детские удерживающие устройства — 79

Ремни безопасности — 813



Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.