В Екатеринбурге объявлен траур по погибшим при пожаре в Кемерове

08:56 | 27.03.2018

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман на своей странице в Facebook сообщил об объявлении траура по погибшим при пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерове.



«Екатеринбург объявляет траур по погибшим в Кемерово», — говорится в сообщении.



Фото: РИА Новости/Александр Кряжев