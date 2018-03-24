Авария на свердловской железной дороге: 9 вагонов со щебнем сошли с рельсов

На железнодорожной станции Билимбай Первоуральского городского округа произошла авария: с рельсов сошли 9 вагонов со щебнем, при этом пять из них опрокинулись. В результате повреждено около 100 метров железнодорожного полотна. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, никто не пострадал, на месте работает оперативная группа спасателей.Сейчас из-за аварии задержаны пригородные поезда № 7240 (Шаля — Екатеринбург-Пассажирский), № 7239 (Екатеринбург-Пассажирский — Шаля), № 7237 (Екатеринбург-Пассажирский — Шаля). Также возможны задержки пассажирских поездов № 71 (Екатеринбург — Санкт-Петербург), № 69 (Чита — Москва), № 13 (Новокузнецк — Санкт-Петербург) и № 191 (Челябинск — Санкт-Петербург).По данным фактам Уральское следственное управление на транспорте начало доследственную проверку.- На место происшествие выехала следственно-оперативная группа следственного управления, которая осуществила осмотр места происшествия. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление причин произошедшего, а также стоимости причиненного ущерба, - сообщили в управлении.