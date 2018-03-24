Потепление в Свердловской области стоит ожидать только в мае

22:52 | 26.03.2018

Несмотря на разгар календарной весны, потепление в Свердловской области не ожидается. По информации главного синоптика Свердловского Гидрометцентра Галины Шепоренко, весна в регионе будет прохладной и снежной.



В ближайшие дни через регион пройдет циклон средней интенсивности, а с ним и снегопады, которые в большей степени затронут южную часть области. При этом температура воздуха до конца марта существенно не повысится, потепление ожидается в первых числах апреля.



Отметим, что, по данным синоптика, снег растает в регионе не раньше 20 апреля, а окончательно плюсовые температуры установятся только ближе к маю.



Фото: okultureno.ru