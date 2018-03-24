В Екатеринбурге на улице Студенческой из окна выпал человек

20:49 | 26.03.2018

В Екатеринбурге на улице Студенческая произошел трагический инцидент. Как сообщили в паблике «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте», из окна здания выпал молодой человек.



«По адресу Студенческая, 80, похоже, что молодой человек покончил с собой, выпрыгнув из окна или балкона... Может, его вообще выкинули», - сообщил очевидец трагедии. Известно, что личность молодого человека пока не установлена.



Как сообщил СМИ старший помощник СУ СК РФ по Свердловской области Александр Шульга, представители Следственного отдела по Кировскому району города Екатеринбург выехали на осмотр. В настоящий момент проводится проверка.



Фото: «Инцидент Екатеринбург»/vk.com