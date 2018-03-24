В УГМК отметили снос телебашни поеданием торта в форме знаменитого екатеринбургского недостроя

20:38 | 26.03.2018

Демонтаж недостроенной екатеринбургской телебашни в УГМК отметили поеданием торта в форме знаменитого недостроя. Фотографиями «кулинарного изыска» поделилась замначальника пресс-службы УГМК Нина Пелевина на своей странице в Facebook.



Напомним, что ранее Нина Пелевина предложила горожанам забрать на память обломки телебашни и помочь компании РВС сэкономить на вывозе обломков с площадки. А тем временем, некоторые жители города начали продавать частички башни на сайтах – цена варьируется от ста до пяти тысяч рублей.



Фото: facebook.com