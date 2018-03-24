Кладбище домашних животных: под Нижним Тагилом найдены тела собак

20:26 | 26.03.2018

На территории природного парка «Река Чусовая», что под Нижним Тагилом в Свердловской области, обнаружили целое кладбище собак. О неожиданной находке сообщил на своей странице в Facebook член Общественной палаты Свердловской области Андрей Волегов.



Как сообщает Волегов, тела убитых животных – предположительно домашних – были найдены при очередном облете лесной территории с целью выявления незаконных рубок леса. Рядом лежали уже обглоданные лесными зверями и птицами останки. Примечательно, что возле туш были обнаружены следы снегоходов.



«По заключению ветеринаров, часть трупов находилась на берегу уже больше месяца, но есть и совсем свежие тела. У нескольких животных не было голов, поэтому специалисты не смогли взять пробы на бешенство, - отметил Волегов. - Во время нахождения в парке «Река Чусовая» я насчитал не менее шести разных снегоходов. При этом передвижение такой техники по особо охраняемой природной территории запрещено».



Отметим, что по данному факту сейчас проводится проверка.



Фото: facebook.ru