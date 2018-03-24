Бард Александр Новиков высказал свои соболезнования по трагедии в Кемерове

19:48 | 26.03.2018

25 марта в Кемерове случилась невообразимая трагедия — загорелся торговый центр «Зимняя вишня», число погибших при пожаре в котором возросло до 64 человек. При этом несколько человек числятся пропавшими без вести. Свои соболезнования выразил бард Александр Новиков.



Художественный руководитель екатеринбургского Театра эстрады Александр Новиков высказал «МК-Урал» свое мнение о том, что стране необходимы законы, которые бы смогли предотвратить такие трагедии. «Снова траур. Снова свечи и поиск виноватых. Кощунственные заявления о выплатах «компенсаций» пострадавшим и вытряхивание наизнанку шикарной личной жизни владельцев торгового центра «Зимняя вишня». И так раз от разу. После каждой катастрофы: на воде, в воздухе, под землей и на суше. В ржавой речной посудине, в неисправном самолете, в обвалившейся шахте, в огненной западне магазина... Из года в год», — сообщил Александр Новиков.



По мнению барда, вина отдельных лиц безусловна, но от того, что если их даже повесят, само собой ничто поменяться не может. Потому что нет какого-то закона, жестко обязывающего и жестко наказывающего тех, кто проектирует, тех, кто строит, и тех, кто обязан технически обеспечить безопасность уже на этих стадиях, а равно и тех, кто должен контролировать и проверять.



«А это — государство. Оно издает законы, а потому обязано издать их такими, по которым жестко и сурово может наказывать не после пожаров и авиакатастроф, по результатам прокурорских проверок, а за несоответствие безопасности и за отсутствие ее как таковой. Не для того, чтобы наказать, а для того, чтобы эти катастрофы не произошли, — считает Новиков. — Но государство — это все мы. А потому мы во всем этом и виноваты».



В заключение Александр Новиков отметил, что никто из нас не будет убережен, если мы не одумаемся, не спохватимся сегодня, сейчас, немедленно.



«Еще раз горько и искренне соболезную», — заключил бард.



Фото: vfl.ru