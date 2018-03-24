Уральские лжегазовики получили 23 с половиной года на троих

В Первоуральске осудили группу лжегазовиков: Вячеслава Окулова, Александру Ульянову и Татьяну Швецову, которые под видом установки дополнительного газового оборудования обманули 19 пожилых людей на общую сумму 125 тысяч рублей.По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, преступления совершались на территории Свердловской области и Пермского края. Злоумышленники использовали одежду, схожую с формой сотрудников газовой службы, а также розетки с таймером, сигнализаторы загазованности, купон-заказы и квитанции.«Ранее обвиняемые занимались официальной продажей и установкой фильтров для воды, но бизнес не удался, после чего они и придумали план, как компенсировать убытки. Сотрудники полиции из уголовного розыска ГУ МВД области задержали их в Красноуфимске 9 февраля 2017 года, когда они прибыли туда на своем автомобиле Hyundai с госномерами Московской области для совершения очередного преступления. Приговором суда Вячеславу Окулову назначено восемь лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Александру Ульянову — восемь лет в колонии строгого режима, Татьяне Швецовой — семь лет и шесть месяцев общего режима», — рассказал полковник Горелых.Уголовное дело расследовал сотрудник ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области капитан юстиции Михаил Козин.