В Свердловской области на 30 % вырос размер вознаграждения за сдачу нелегального оружия

16:50 | 26.03.2018

С 2018 года в Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева на 30 % увеличен размер вознаграждения за сдачу незарегистрированного оружия. К примеру, за сдачу боевого стрелкового оружия гражданину выплатят около 5 тысяч рублей. Такое решение принято в связи с тем, что на легальном и нелегальном рынках цена на оружие выросла.



Программа добровольной сдачи незарегистрированного оружия будет действовать в Свердловской области до 2024 года. На данный момент сдано около 500 единиц оружия. Чаще всего жители приносят охотничьи гладкоствольные ружья, газовые пистолеты, боевые ружья, гранаты, мины, а также взрывчатые вещества, в том числе порох.



Напомним, что сдавшие оружие граждане освобождаются от уголовной ответственности за данное правонарушение.





Фото: russiaedu.ru