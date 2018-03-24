Задержан мужчина, грабивший пенсионеров на Уралмаше

16:31 | 26.03.2018

25 марта полиция задержала 36-летнего неработающего мужчину, подозреваемого в нападениях на пенсионеров, рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.



Преступления совершались с февраля по март 2018 года. Злоумышленник предлагал пожилым людям помочь им донести сумки, а затем скрывался вместе с имуществом.



Задержанный признал свою вину по семи эпизодам. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», предусматривающее наказание до четырех лет лишения свободы.



Граждан, пострадавших от действий данного мужчины, просят сообщить в органы внутренних дел по телефону 8 (343) 356-42-15.