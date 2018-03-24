Екатеринбургскую телебашню полностью демонтируют к середине мая

16:18 | 26.03.2018

К 15 мая в Екатеринбурге завершат основные работы по демонтажу башни, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора АО «Ледовая арена» Даниила Крицкого. Сейчас для сноса оставшегося 30-метрового основания из другого города везут специальную технику.



До конца года также планируется представить готовый проект ледовой арены.



«Будет обследован фундамент на предмет использования для проектируемого объекта. Планируем до конца года завершить проектирование данного объекта», — сказал Даниил Крицкий.



Напомним, что телебашню снесли утром 24 марта. На ее месте планируется построить ледовую арену для ХК «Автомобилист».





Фото: ТАСС