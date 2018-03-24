ЕВРАЗ НТМК отгрузил более 1,3 тысячи тонн двутавровой балки на строительство Амурского газоперерабатывающего завода

15:43 | 26.03.2018

ЕВРАЗ НТМК в 2017 году произвел 1,3 тыс. тонн двутавровых балок для металлоконструкций, которые будут использованы при строительстве инфраструктуры Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). В 2018 году поставки продолжаются.



Для крупнейшего в России завода по переработке природного газа ЕВРАЗ НТМК выпустил двутавры 19 профилеразмеров, в том числе из низколегированной стали № 345.



Сортамент ЕВРАЗ НТМК в настоящее время включает более 300 профилеразмеров горячекатаной балки; комбинат — лидер рынка России и СНГ в этом сегменте. В 2017 году ЕВРАЗ НТМК освоил производство строительной балки высокой прочности классов С390 и С440. Предприятие может прокатать балку любой длины в диапазоне от 6 до 24 метров.



Высокопрочные двутавры ЕВРАЗ НТМК производятся из стали, легированной ванадием, и проходят лабораторные тесты на прочность при температуре до минус 70 градусов Цельсия. Это позволяет использовать продукцию на территориях с экстремально холодным климатом.



Амурский ГПЗ «Газпрома» станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. Завод будет состоять из шести технологических линий мощностью по 7 млрд куб. м газа в год каждая. Ввод в эксплуатацию первых двух линий запланирован в 2021 году. Остальные линии будут вводиться последовательно до конца 2024 года. Таким образом, с 2025 года завод планируется вывести на полную проектную мощность. Товарной продукцией Амурского ГПЗ, помимо природного газа, будет этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий.



Кроме строительства технологических установок и объектов общезаводского хозяйства, проект предполагает создание подъездных дорог, железнодорожных коммуникаций, причала на реке Зее. В городе Свободном будет возведен жилой микрорайон на 5 тыс. жителей для работников будущего ГПЗ.