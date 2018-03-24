Новости дня
15:43 | 26.03.2018
ЕВРАЗ НТМК отгрузил более 1,3 тысячи тонн двутавровой балки на строительство Амурского газоперерабатывающего завода
Для крупнейшего в России завода по переработке природного газа ЕВРАЗ НТМК выпустил двутавры 19 профилеразмеров, в том числе из низколегированной стали № 345.
Сортамент ЕВРАЗ НТМК в настоящее время включает более 300 профилеразмеров горячекатаной балки; комбинат — лидер рынка России и СНГ в этом сегменте. В 2017 году ЕВРАЗ НТМК освоил производство строительной балки высокой прочности классов С390 и С440. Предприятие может прокатать балку любой длины в диапазоне от 6 до 24 метров.
Высокопрочные двутавры ЕВРАЗ НТМК производятся из стали, легированной ванадием, и проходят лабораторные тесты на прочность при температуре до минус 70 градусов Цельсия. Это позволяет использовать продукцию на территориях с экстремально холодным климатом.
Амурский ГПЗ «Газпрома» станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. Завод будет состоять из шести технологических линий мощностью по 7 млрд куб. м газа в год каждая. Ввод в эксплуатацию первых двух линий запланирован в 2021 году. Остальные линии будут вводиться последовательно до конца 2024 года. Таким образом, с 2025 года завод планируется вывести на полную проектную мощность. Товарной продукцией Амурского ГПЗ, помимо природного газа, будет этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий.
Кроме строительства технологических установок и объектов общезаводского хозяйства, проект предполагает создание подъездных дорог, железнодорожных коммуникаций, причала на реке Зее. В городе Свободном будет возведен жилой микрорайон на 5 тыс. жителей для работников будущего ГПЗ.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:22 | 26.03.2018
МФЦ в Пермском крае станут еще ближе к жителям
18:04 | 26.03.2018
Пермская делегация отправится на Всероссийскую неделю охраны труда
17:55 | 26.03.2018
МЧС: причиной пожара в коттедже Александра Новикова стал поджог
17:27 | 26.03.2018
Уральские лжегазовики получили 23 с половиной года на троих
17:17 | 26.03.2018
В субботу пермяков приглашают на весенний «Котофест»
16:54 | 26.03.2018
В Курганской области планируют разводить оленей, маралов и бизонов. Власти делают ставку на охотничий туризм
16:50 | 26.03.2018
В Свердловской области на 30 % вырос размер вознаграждения за сдачу нелегального оружия
16:31 | 26.03.2018
Задержан мужчина, грабивший пенсионеров на Уралмаше
16:18 | 26.03.2018
Екатеринбургскую телебашню полностью демонтируют к середине мая
15:43 | 26.03.2018
ЕВРАЗ НТМК отгрузил более 1,3 тысячи тонн двутавровой балки на строительство Амурского газоперерабатывающего завода
15:40 | 26.03.2018
Екатеринбургские школьники на сутки отказались от гаджетов
15:34 | 26.03.2018
Пермские баскетболисты одержали важную победу в Казахстане
15:16 | 26.03.2018
В индустриальном парке «Богословский» продан первый участок земли
14:58 | 26.03.2018
Снос недостроенной телебашни в Екатеринбурге увеличил интернет-трафик
14:56 | 26.03.2018
Екатеринбург поддержит международную акцию «Зажги синим»
14:46 | 26.03.2018
Инспекция жилнадзора рекомендует муниципалитетам Прикамья почистить крыши от снега и сосулек
14:37 | 26.03.2018
В Нижнем Тагиле перед судом предстанет группа из трех человек, снабжавшая город наркотиками
14:26 | 26.03.2018
Александр Якоб выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерове
13:45 | 26.03.2018
Завтра в Екатеринбурге стартует финальный этап молодежного чемпионата России по волейболу
13:35 | 26.03.2018
В Перми стартовала подготовка к шествию «Бессмертного полка»
13:14 | 26.03.2018
В связи с трагедией в Кемерове Евгений Куйвашев поручил проверить на безопасность мест массового пребывания людей
13:00 | 26.03.2018
Свердловские спасатели провели учения на «Екатеринбург Арене»
12:59 | 26.03.2018
Житель Прикамья осужден за разбойное нападение на ребенка
12:57 | 26.03.2018
В Курганской области определили департамент, отвечающий за работу с резидентами в моногородах со статусом ТОСЭР
12:50 | 26.03.2018
На этой неделе в Перми сохранится зимняя погода
12:39 | 26.03.2018
29 марта Юрий Чайка посетит Екатеринбург
12:32 | 26.03.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 25 марта 2018 года
12:25 | 26.03.2018
Свердловский облсуд оставил за решеткой московского маньяка
11:43 | 26.03.2018
Определены победители свердловской хоккейной Лиги заводов
11:23 | 26.03.2018
Полиция Екатеринбурга разыскивает мужчину, вынесшего из магазина парфюмерии продукцию на 15 тысяч рублей
11:08 | 26.03.2018
Зауральские полицейские изъяли более 2 тысяч бутылок нелегального алкоголя у жителя Казахстана
10:58 | 26.03.2018
В Красноуфимске семья погибла от отравления угарным газом. Возбуждено уголовное дело
10:47 | 26.03.2018
На Южный Урал приехал замглавы Ростехнадзора Александр Рыбас
10:44 | 26.03.2018
Кокорин выразил соболезнования родным погибших в Кемерове: «Зауральцы скорбят вместе с вами»
10:40 | 26.03.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области с 23 по 25 марта 2018 года
10:30 | 26.03.2018
В Перми вручат премию «Выбор прессы — 2017»
09:48 | 26.03.2018
На Среднем Урале закроют оружейные магазины на два месяца
09:42 | 26.03.2018
Ночью на улице 40 лет Октября столкнулись два автомобиля
20:43 | 25.03.2018
В Екатеринбурге загорелся продуктовый павильон на трамвайной остановке
20:38 | 25.03.2018
В результате ДТП на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск пострадали два человека, в том числе ребенок
20:33 | 25.03.2018
Фасад музея «Россия – моя история» получил повреждения от сноса телебашни в Екатеринбурге
17:32 | 25.03.2018
В четверг в Перми выберут лучшее студенческое общежитие