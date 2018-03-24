Екатеринбургские школьники на сутки отказались от гаджетов

15:40 | 26.03.2018

В Екатеринбурге школьники приняли участие в акции, условия которой предусматривают отказ от гаджетов на сутки. Акция получила название «Я свободен! День независимости от гаджетов». Ее организовал клуб по месту жительства Ленинского района «Огонек».



Как сообщается, условия запрещают звонить, писать СМС, заходить в соцсети, читать ленту новостей, играть в онлайн-игры.



Отказаться от гаджетов согласились 45 человек: 25 членов КМЖ Ленинского района и 20 учащихся школы № 93.





Фото: lifehacker.ru