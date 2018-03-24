Снос недостроенной телебашни в Екатеринбурге увеличил интернет-трафик

14:58 | 26.03.2018

Демонтаж недостроенной телебашни в минувшую субботу стал главным объектом для фотосессий и видеосюжетов свердловчан. Кадры подготовки, процесса сноса и его итогов заполнили социальные сети и мессенджеры. По данным «МегаФона», в утренние часы 24 марта интернет-трафик в центре города по сравнению с обычной субботой вырос в два раза.



Стать очевидцами события решили не только екатеринбуржцы, но и жители ближайших городов области. Связисты зафиксировали гостей со смартфонами из Сухого Лога, Березовского, Первоуральска, Нижнего Тагила, Новоуральска и Каменска-Уральского.



Самыми популярными «смотровыми площадками» стали районы возле торгового центра «Гринвич», площади 1905 года, рядом с улицами Декабристов, Чапаева, Куйбышева, Розы Люксембург. По данным «МегаФона», здесь наблюдался самый большой рост передачи данных. При этом зрителям было не до разговоров по мобильному — голосовой трафик в минувшую субботу снизился.



«Наблюдать за процессом свердловчане решили со смартфонами в руках, предпочитая снимать видео и вести прямые эфиры. Мы подготовили восемь близлежащих к месту события базовых станций к повышенной нагрузке, и они помогли оперативно доставить эксклюзивные кадры в интернет», — отметил технический директор «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.



Тысячи жителей пополнили социальные сети контентом с хештегами #моябашня и #телебашняекб. По статистике, чаще всего абоненты «МегаФона» выкладывали фото и видео самого процесса и его итогов в социальные сети Instagram и «Фейсбук», а самым популярным мессенджером стал WhatsApp.