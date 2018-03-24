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14:56 | 26.03.2018

Екатеринбург поддержит международную акцию «Зажги синим»

2 апреля Екатеринбург примет участие в международной акции «Зажги синим», которая должна привлечь внимание людей к проблеме аутизма. Традиционно с 20:00 до 23:00 государственные и общественные здания города подсветят синим светом.

В муниципальных учреждениях культуры пройдут семинары и круглые столы, показы документальных и художественных фильмов, выставки, флешмобы и мастер-классы. В школах запланированы «Уроки доброты», на которых детям расскажут о проблемах людей с аутизмом и о том, как с ними общаться.

Кроме того, в Историческом сквере состоится танцевальный флешмоб с участием детей и взрослых с аутизмом. Участники запустят в небо синие шары.

© «Вечерние Ведомости»

 


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