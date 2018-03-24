В Нижнем Тагиле перед судом предстанет группа из трех человек, снабжавшая город наркотиками

В Ленинский районный суд Нижнего Тагила передано уголовное дело по обвинению трех местных жителей — молодых людей 20, 22 и 27 лет — в приобретении, хранении и сбыте наркотических веществ.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, подозреваемые были задержаны осенью 2017 года в ходе спецоперации. По версии следствия, сбыт «синтетики» на территории Нижнего Тагила организовало неустановленное лицо, находящееся в одной из бывших союзных республик. Двое из задержанных были «оптовиками», третий — закладчиком.Всего в ходе спецоперации было изъято более 900 граммов запрещенных веществ.