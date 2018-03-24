Александр Якоб выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерове

14:26 | 26.03.2018

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в торговом центре в Кемерове. Напомним, что число жертв достигло 56 человек. Со вторника в Кемеровской области начнется трехдневный траур.



«Новость о гибели такого количества людей, особенно детей, глубоко затронула сердца всех екатеринбуржцев. Екатеринбург, Свердловская область, вся Россия скорбит вместе с жителями Кемеровской области. Выражаю искреннее сочувствие и соболезнования родным и близким погибших, тем, кто находится в больницах, желаю скорейшего выздоровления», — сказал Александр Якоб.



Ранее свои соболезнования кемеровчанам также направил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.





Фото: РБК