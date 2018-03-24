В муниципальном здании в Среднеуральске проживали 10 нелегальных мигрантов

Полиция в ходе рейда в здании по адресу улицу Металлистов, 36 в Среднеуральске выявила 10 незаконных мигрантов, об этом сообщает городской портал «Восьмой район».Установлено, что автомойка и автосервис, на территории которой жили мигранты, также нелегальны: они работают без соответствующей документации.Отмечается, что здание находится в ведении МУП «Городское хозяйство» и относится к администрации города.