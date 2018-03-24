Завтра в Екатеринбурге стартует финальный этап молодежного Чемпионата России по волейболу

13:45 | 26.03.2018

С 27 по 31 марта в Екатеринбурге будет проходить финальный тур молодежной лиги Чемпионата России по волейболу. На титул победителя претендует и екатеринбургская молодежная команда «Уралочка-НТМК».



Действующим чемпионом страны является «Динамо-Академия-УОР» из Казани, однако в нынешнем регулярном чемпионате эта команда уступает «Уралочке» четыре очка.



Первая игра екатеринбургской команды на домашней площадке состоится 28 марта против московского «Динамо». Все матчи финального этапа пройдут в ДИВСе, вход свободный.





Фото: пресс-служба «Уралочка-НТМК»