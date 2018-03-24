В связи с трагедией в Кемерове Евгений Куйвашев поручил проверить на безопасность мест массового пребывания людей

13:14 | 26.03.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил еще раз убедиться в безопасности мест с массовым пребыванием людей на Урале. Это связано с трагедией в Кемерове, где, по последним данным, погибло 56 человек, еще более 40 пострадали. Евгений Куйвашев направил соболезнования руководству и жителям Кемеровской области.



Глава Среднего Урала поручил Министерству общественной безопасности Свердловской области наладить межведомственное взаимодействие в целях профилактики ЧС, а также призвал руководителей досуговых учреждений в кратчайшие сроки проверить работоспособность систем безопасности.