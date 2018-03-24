Свердловские спасатели провели учения на «Екатеринбург Арене»

23 марта пожарные, спасатели и сотрудники полиции провели пожарно-тактические учения на стадионе. В мероприятии также принимали участие медики, энергетики и работники «Екатеринбург Арены».Учения проходили в рамках подготовки к матчам ЧМ-2018. По замыслу, во время игры в одном из помещений под трибунами возник пожар. Эвакуация болельщиков, роль которых исполняли курсанты Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России, была организована через эвакуационные выходы, а также с помощью 50-метровой автолестницы, коленчатого автоподъемника высотой 68 метров и альпинистского снаряжения.Условный пожар потушили за полчаса. По словам начальника службы пожаротушения Свердловской области Михаила Коваленко, все поставленные задачи были выполнены. Учения также пройдут на других объектах, задействованных в проведении ЧМ.