29 марта Юрий Чайка посетит Екатеринбург

12:39 | 26.03.2018

29 марта в Екатеринбург приедет Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, сообщают «Европейско-Азиатские новости» со ссылкой на источник в администрации губернатора Свердловской области.



По информации издания, вместе с генпрокурором в столицу Урала прибудут министр промышленности и торговли Денис Мантуров и уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов.



Программа визита пока неизвестна.





Фото: livekuban.ru