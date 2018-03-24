Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 25 марта 2018 года

12:32 | 26.03.2018

За прошедшие сутки с 08:00 25.03.2018 до 08:00 26.03.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 104 преступления.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 78 противоправных деяний. Из них: 4 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 1 разбойное нападение, 1 грабеж, 18 краж чужого имущества, в том числе 1 квартирная, 6 фактов незаконного оборота наркотиков, из них 1 – сбыт.



За прошедшие сутки на территории области произошло 3 ДТП, в которых 1 человек погиб, ещё 4 человека получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории области проведено 15 мероприятий, в которых приняли участие 6800 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 79 сотрудников полиции, 2 волонтера и 39 работников частных охранных предприятий. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области