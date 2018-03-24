Свердловский облсуд оставил за решеткой московского маньяка

12:25 | 26.03.2018

Сегодня Свердловский областной суд принял решение о сохранении меры наказания в отношении бывшего инспектора дорожно-постовой службы ГУВД по Московской области Артура Косицына.



Напомним, что с 2005 по 2009 год Косицын совершил 39 изнасилований и насильственных действий сексуального характера в отношении женщин разного возраста в Москве и Московской области. Мужчина заходил за своими жертвами в подъезд или лифт, угрожал им жезлом дорожного инспектора с вмонтированным в него шилом и насиловал. 5 июля 2011 года Косицын был приговорен к 13 годам 10 месяцам лишения свободы.



Ранее Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила по ходатайству осужденного заменил неотбытую часть наказания (5 лет 8 месяцев 5 дней) двумя годами исправительных работ с удержанием 10 % из его заработной платы в доход государства.



Нижнетагильская прокуратура обжаловала данное решение, ссылаясь на то, что, отбывая наказание в ИК № 13 (Нижний Тагил), Косицын показал нестабильное поведение, допускал нарушение порядка отбывания наказания, привлекался к дисциплинарной ответственности.





Фото: yashin.livejournal.com