Определены победители свердловской хоккейной Лиги заводов

11:43 | 26.03.2018

Первое место в первенстве по хоккею среди любительских команд промышленных предприятий Свердловской области «Лига заводов» заняла команда «СВ-Металл» из Екатеринбурга. Второе место у серовской команды «Кристалл», на третьем – екатеринбургская команда Свердловского завода трансформаторов тока.



Отметим, что целью подобных соревнований является вовлечение работников промышленных предприятий в занятия спортом. Кстати, в первенстве также принимала участие команда правительства Свердловской области «Титан».



Победителей поздравил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.



«Первенство по хоккею «Лига заводов» - это новый масштабный спортивный проект, который проводится при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В этом сезоне в нем приняли участие 15 любительских команд. Состязания вызвали интерес у предприятий, и в следующем году мы ожидаем, что список команд-участниц расширится до 40», - отметил министр.





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