Полиция Екатеринбурга разыскивает мужчину, вынесшего из магазина парфюмерии продукцию на 15 тысяч рублей

11:23 | 26.03.2018

Утром 23 марта была совершена кража из магазина парфюмерии по адресу улица 8 Марта, 110. Неизвестный мужчина, предположительно уроженец одной из республик ближнего зарубежья, тайно вынес из магазина парфюмерию на общую сумму порядка 15 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.



Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу сообщает приметы мужчины, подозреваемого в краже: на вид 25–30 лет, среднего телосложения, рост средний, на момент совершения преступления был одет в черную куртку, на воротнике которой имеется вставка из ткани оранжевого цвета, также был одет в темные штаны, черную шапку и перчатки.



Всех, кому что-либо известно о данном человеке и его местонахождении, просят незамедлительно сообщить в органы внутренних дел по телефонам 8 (343) 294-14-26, 8-999-368-12-03 или 02.