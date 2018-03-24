В Красноуфимске семья погибла от отравления угарным газом. Возбуждено уголовное дело

10:58 | 26.03.2018

Сегодня утром, около 09:30, стало известно об обнаружении трех погибших в частном доме на улице Ясной в Красноуфимске. Предварительная причина — отравление угарным газом. Сейчас тела отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности троим лицам».



Скорую помощь вызвали соседи погибших, когда почувствовали себя плохо. Отметим, что в частном доме проживали две семьи. Медики решили проверить и соседнюю семью, но дверь никто не открывал.



Среди погибших мужчина 1987 года рождения, женщина 1981 года рождения, а также ребенок 2004 года рождения. Семья была благополучной и обеспеченной, она управляла магазином по продаже газового оборудования в Красноуфимске.



Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в данном доме для отопления использовался газ. У каждой семьи свой газовый котел.



— На текущий момент в квартире погибших установлено самовольное отключение системы безопасности газового котла — датчика тяги из штатного места, предусмотренного заводом-изготовителем (отведен в сторону за котел), а также зафиксировано механическое повреждение «гофры», соединяющей котел с дымоходом (в месте крепления «гофры» к дымоходу), газовый сигнализатор на момент осмотра находился в отключенном от электропитания состоянии, — рассказали в пресс-службе.



По данным фактам проводится проверка. В частности, устанавливается, когда в последний раз специалисты газовых служб проверяли исправность газового оборудования.





Фото: yakutsk.news