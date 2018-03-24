Уральский биатлонист Антон Шипулин стал третьим в общем зачете Кубка мира

10:35 | 26.03.2018

Знаменитый уральский биатлонист Антон Шипулин занял третье место в общем зачете Кубка мира. В его активе 697 очков. Первым стал француз Мартен Фуркад, второе место за норвежцем Йоханнесом Бё.



Шипулин занял первое место в спринте, а в гонках преследования в Контиолахти (Финляндия), в Анси (Франция) и в Антхольце (Италия) стал третьим.





Фото: rsport.ria.ru