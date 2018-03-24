В Екатеринбурге злоумышленники заменили аккумулятор автомобиля, чтобы угнать его

10:13 | 26.03.2018

В Екатеринбурге у местной жительницы угнали автомобиль Toyota Corolla, сообщают СМИ. Это произошло рано утром. Машина была припаркована возле дома по адресу улица Педагогическая, 16.



Картину событий удалось восстановить по записям камер видеонаблюдения. Оказалось, что двое злоумышленников оставили свой автомобиль в соседнем дворе, затем заменили севший аккумулятор у Toyota Corolla, после чего уехали на двух машинах.



«По факту кражи Toyota Corolla следственным подразделением отдела полиции №1 возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 158 УК Российской Федерации. В настоящее время сотрудники полиции предпринимают комплекс мер, направленный на установление местонахождения похищенного автомобиля и розыск лиц, причастных к данному преступлению», - прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.