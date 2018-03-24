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09:48 | 26.03.2018

На Среднем Урале закроют оружейные магазины на два месяца

Деятельность оружейных магазинов в Свердловской области будет приостановлена в период с 25 мая по 25 июля в связи с усилением мер безопасности, связанных с проведением матчей чемпионата мира по футболу. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, будут приняты меры, направленные на ограничение оборота оружия и патронов.

Так, гражданам, владеющим оружием (в том числе охотничьим), категорически будет запрещено передвижение по Свердловской области с оружием, вне зависимости от вида и типа оружия, а также цели передвижения. Поэтому желающим принять участие в охоте придётся воздержаться от любимого занятия.

© «Вечерние Ведомости»

 


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