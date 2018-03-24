Ночью на улице 40 лет Октября столкнулись два автомобиля

Сегодня ночью на улице 40 лет Октября произошло ДТП: женщина за рулем Toyota Vitz выезжала с придомовой территории и не уступила дорогу ВАЗ-2110. Результатом стало лобовое столкновение. К счастью, никто не пострадал.По словам женщины-водителя, ВАЗ-2110 ехал очень быстро, поэтому она просто не успела остановиться. Как выяснилось, за рулем ВАЗа находился нетрезвый водитель.В ДТП пострадали оба автомобиля, их с трудом растащили в разные стороны.