На Урале пятиклассник травмировал руку в школе. Прокуратура провела проверку

Прокуратура провела проверку в связи с травмированием ученика пятого класса в МБОУ «Поташкинская средняя общеобразовательная школа».Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, инцидент произошел 9 февраля 2018 года на занятии кружка по дополнительному образованию «Мастерская «Самоделкин» в помещении школьной мастерской. Дети изготавливали шкатулки. В момент, когда педагог вышел в помещение лаборатории за дополнительным материалом, один из учеников включил токарный станок и его правую руку вместе с изделием затянуло во фрезу. Ребенок получил множественные травмы, пришлось ампутировать среднюю фалангу одного из пальцев.По результатам прокурорской проверки установлено, что ученики не были обеспечены в достаточном количестве специальной одеждой и другими средствами индивидуальной защиты (защитными очками, нарукавниками), педагог дополнительного образования в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда не прошел, сверлильные и точильные станки не были оборудованы местным освещением.Сейчас директор школы привлечен к административной ответственности в виде выговора и штрафа. Выговор также получил педагог. Прокуратура района внесла представление в адрес начальника управления образования администрации Артинского городского округа. Кроме того, сейчас проводится судебно-медицинское освидетельствование, которое определит степень тяжести причиненного вреда здоровью ребенка. Также материалы проверки направлены в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки.