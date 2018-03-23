В Екатеринбурге загорелся продуктовый павильон на трамвайной остановке

20:43 | 25.03.2018

Сегодня днем в Екатеринбурге загорелся остановочный комплекс, где находится продуктовый киоск.



По информации пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, пожар случился на улице Заводской – там загорелся торговый павильон «Продукты», расположенный на трамвайной остановке.



Площадь пожара составила четыре квадратных метра. С огнем боролись десять спасателей. Повреждена внутренняя обшивка павильона. В настоящий момент причина возгорания устанавливается.



Фото: ren.tv