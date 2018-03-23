В результате ДТП на трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск пострадали два человека, в том числе ребенок

20:38 | 25.03.2018

Сегодня в результате ДТП на 70-м километре трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск пострадал водитель автомобиля и шестилетний ребенок.



По информации пресс-службы ГИБДД по Свердловской области, на трассе водитель ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу – и столкнулся с автомобилем Kia Sportage. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.



В настоящее время устанавливаются причины инцидента.



Фото: ГИБДД по Свердловской области