Фасад музея «Россия – моя история» получил повреждения от сноса телебашни в Екатеринбурге

20:33 | 25.03.2018

При сносе недостроенной телебашни в Екатеринбурге повреждения получил музей «Россия – моя история», расположенный в 106 метрах от башни. Разлетевшиеся осколки повредили фасад здания музея и металлические конструкции.



Отметим, что при этом в пресс-службе УГМК заявили, что снос башни прошел по плану, никто не пострадал, а летящие камни при взрыве назвали провокацией.



Добавим, что осколки, оставшиеся после телебашни, сейчас жителям города на сувениры раздают охранники башни. А некоторые жители города начали продавать частички башни на сайтах – цена варьируется от ста до пяти тысяч рублей.



Фото: aif.ru