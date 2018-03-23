Губернатор Свердловской области высказался о сносе недостроенной телебашни

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высказал свое мнение о сносе недостроенной телебашни в Екатеринбурге. По его словам, специалисты провели сложную операцию на высоком уровне: основная часть бетонной трубы аккуратно сложилась и приземлилась ровно на подушку из грунта — что говорит о качестве уральских специалистов.Также в своем профиле в Instagram Евгений Куйвашев выразил уважение к мнению жителей региона по любым вопросам, в частности «защитникам» башни. «Власти часто приходится принимать решения, которые не нравятся той или иной части общества. Угодить всем нельзя. Но иногда ради движения вперед приходится брать на себя груз ответственности и идти на шаги, которые будут критиковать. Это тяжелая, но необходимая часть моей работы. Хотя формально судьба башни была в руках УГМК, я, как губернатор, разумеется, несу ответственность за решение о сносе. И считаю его правильным», — заявил Куйвашев.Также глава региона отметил, что ни один из возможных проектов сохранения башни не имел работающего экономического механизма, поэтому башня либо продолжала бы стоять нетронутой, либо ее должны были снести, чтобы вернуть этот участок городу. «В субботу мы перевернули очередную страницу в истории Екатеринбурга. Для многих это непросто. Поверьте, и для меня решение было трудным. И все же оно было принято и воплощено в жизнь. Пусть башня останется в памяти горожан символом своей эпохи. Но эпохам суждено сменяться», — заключил Евгений Куйвашев. И приложил фото проекта ледовой арены, которая будет построена на месте башни.