Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота
Коттеджный поселок Николин Ключ
 

Новости дня


17:46 | 25.03.2018

Губернатор Свердловской области высказался о сносе недостроенной телебашни

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высказал свое мнение о сносе недостроенной телебашни в Екатеринбурге. По его словам, специалисты провели сложную операцию на высоком уровне: основная часть бетонной трубы аккуратно сложилась и приземлилась ровно на подушку из грунта — что говорит о качестве уральских специалистов.

Также в своем профиле в Instagram Евгений Куйвашев выразил уважение к мнению жителей региона по любым вопросам, в частности «защитникам» башни. «Власти часто приходится принимать решения, которые не нравятся той или иной части общества. Угодить всем нельзя. Но иногда ради движения вперед приходится брать на себя груз ответственности и идти на шаги, которые будут критиковать. Это тяжелая, но необходимая часть моей работы. Хотя формально судьба башни была в руках УГМК, я, как губернатор, разумеется, несу ответственность за решение о сносе. И считаю его правильным», — заявил Куйвашев.

Также глава региона отметил, что ни один из возможных проектов сохранения башни не имел работающего экономического механизма, поэтому башня либо продолжала бы стоять нетронутой, либо ее должны были снести, чтобы вернуть этот участок городу. «В субботу мы перевернули очередную страницу в истории Екатеринбурга. Для многих это непросто. Поверьте, и для меня решение было трудным. И все же оно было принято и воплощено в жизнь. Пусть башня останется в памяти горожан символом своей эпохи. Но эпохам суждено сменяться», — заключил Евгений Куйвашев. И приложил фото проекта ледовой арены, которая будет построена на месте башни.

Губернатор Свердловской области высказался о сносе недостроенной телебашни



Фото: instagram.com

Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

20:43 | 25.03.2018
В Екатеринбурге загорелся продуктовый павильон на трамвайной остановке

20:38 | 25.03.2018
В результате ДТП на трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск пострадали два человека, в том числе ребенок

20:33 | 25.03.2018
Фасад музея «Россия – моя история» получил повреждения от сноса телебашни в Екатеринбурге

17:46 | 25.03.2018
Губернатор Свердловской области высказался о сносе недостроенной телебашни

17:34 | 25.03.2018
Онкобольные дети Прикамья смогут продолжить обучение, находясь на лечении

17:32 | 25.03.2018
В четверг в Перми выберут лучшее студенческое общежитие

17:31 | 25.03.2018
В Перми началась весенняя профилактика дорог

17:04 | 25.03.2018
Минувшей ночью неизвестные ограбили автомолл

16:43 | 25.03.2018
Уральцы вернулись с чемпионата России по армрестлингу с шестью золотыми медалями

16:25 | 25.03.2018
Накануне более полусотни велопутешественников покорили Сортировку

14:24 | 25.03.2018
Молодые люди ограбили салон сотовой связи в Екатеринбурге

14:16 | 25.03.2018
В понедельник часть Ленинского района Екатеринбурга погрузится во мрак

13:14 | 25.03.2018
В администрации Екатеринбурга освободилась должность руководителя комитета по экологии и природопользованию

12:05 | 25.03.2018
В начале следующей недели Свердловскую область вновь атакует снег

11:51 | 25.03.2018
В Екатеринбурге спасатели помогли школьнику освободиться из наручников

11:38 | 25.03.2018
В Екатеринбурге выявлен факт торговли фальсифицированной продукцией в магазине «Верный»

11:13 | 25.03.2018
Эксперт оценил проделанную работу по взрыву екатеринбургской телебашни на «троечку»

10:51 | 25.03.2018
В Екатеринбурге загорелся подъезд девятиэтажного дома на Эльмаше

10:51 | 25.03.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 24 марта 2018 года

10:44 | 25.03.2018
Постпред губернатора при президенте Александр Овчаров вручил Якову Рябову знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью»

24.03.2018

22:35 | 24.03.2018
Екатеринбуржцы приносят цветы и поминальные свечки к останкам недостроенной телебашни (фото)

20:35 | 24.03.2018
Лекцию о защите от педофилов для екатеринбургских родителей проведут в это воскресенье

20:23 | 24.03.2018
Главы субъектов ПФО обсудили механизмы наращивания темпов строительства в округе

20:11 | 24.03.2018
Житель Камышлова смог украсть мешок угля, который весит 30 килограммов

19:47 | 24.03.2018
В Нижнем Тагиле из-за коммунальной аварии затоплен перекресток

16:21 | 24.03.2018
Участились случаи нападений собак на людей в Ревде

15:50 | 24.03.2018
В центре Екатеринбурга нормализовалось движение

15:40 | 24.03.2018
Облако пыли поднялось над Екатеринбургом после взрыва недостроенной телебашни

14:58 | 24.03.2018
Юноша провалился в шахту лифта в Первоуральске и погиб

14:29 | 24.03.2018
Пьяный водитель спровоцировал крупное ДТП в Каменске-Уральском

13:40 | 24.03.2018
Тепловоз насмерть сбил 66-летнюю тагильчанку, переходившую пути

13:22 | 24.03.2018
Житель Екатеринбурга записал песню, посвященную телебашне, прямо на фоне ее сноса

13:18 | 24.03.2018
В свердловских тюрьмах научатся подавлять бунты заключенных

12:36 | 24.03.2018
Цирковой трамвай сделает будни жителей Нижнего Тагила ярче

12:10 | 24.03.2018
В Екатеринбургском зоопарке сегодня отметят День птиц

11:55 | 24.03.2018
Полиция ищет пострадавших от похитителей автомобилей

11:35 | 24.03.2018
Возле ТРЦ «Карнавал» ночью сбили пешехода: ГИБДД просит откликнуться очевидцев

11:25 | 24.03.2018
Кинотеатра «Темп» в Екатеринбурге теперь тоже нет

10:42 | 24.03.2018
Новая коллекция формы от свердловских производителей

10:18 | 24.03.2018
Недостроенной башни в Екатеринбурге больше нет

23.03.2018

23:24 | 23.03.2018
Екатеринбуржцы собрались на акции «Обними телебашню»

22:46 | 23.03.2018
В Екатеринбурге на перекрестке Фурманова — Сурикова столкнулись два автомобиля

21:18 | 23.03.2018
К выходным в Екатеринбурге станет чуть теплее

20:25 | 23.03.2018
Ленинский районный суд Екатеринбурга отказал инициаторам референдума по недостроенной телебашне

19:50 | 23.03.2018
К ЧМ-2018 в Екатеринбурге появятся стенды с информацией о матчах

18:32 | 23.03.2018
Федеральная сеть ALEX FITNESS открыла в Челябинске второй фитнес-клуб

18:07 | 23.03.2018
Игорь Цветков оставляет пост главного федерального инспектора по Пермскому краю

18:03 | 23.03.2018
Более 100 муниципалитетов Прикамья выразили желание благоустроить свои территории

17:54 | 23.03.2018
Евгений Куйвашев обсудил безопасность сноса телебашни с Якобом и Козицыным

17:37 | 23.03.2018
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело из-за некачественных медицинских услуг

комментариев: 2


Мы в соцсетях





Архив
«    Март      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


 