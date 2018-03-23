Уральцы вернулись с чемпионата России по армрестлингу с шестью золотыми медалями

16:43 | 25.03.2018

С чемпионата России по армрестлингу, который прошел в подмосковном Протвино, спортсмены из Екатеринбурга вернулись с шестью золотыми медалями.



От Свердловской области участие в соревновании приняли семь спортсменов. Награды взяли Александр Анфиловьев и Владимир Степанов: первый завоевал два золота в категории от 40 до 50 лет (на правую и левую руку) и бронзу в категории до 40 лет; а второму удалось завоевать сразу четыре золота.



Фото: из архива Владимира Степанова