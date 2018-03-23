Накануне более полусотни велопутешественников покорили Сортировку

16:25 | 25.03.2018

Вчера в Железнодорожном районе Екатеринбурга состоялась велопрогулка по историческим местам и новым улицам района. Всего велопутешественники преодолели более 15 километров.



По информации администрации Железнодорожного района Екатеринбурга, всего в велопрогулке приняли участие более 50 человек. Велопутешественники доехали до лыжной базы «Локомотив», где сделали перерыв, и отправились в обратный путь.



Фото: администрация Железнодорожного района