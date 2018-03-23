Молодые люди ограбили салон сотовой связи в Екатеринбурге

14:24 | 25.03.2018

Сегодня ночью в Екатеринбурге трое злоумышленников ограбили салон сотовой связи «Мотив», расположенный на улице Кузнецова, 2а.



Информация о случившемся была опубликована в группе «Инцидент. Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте». Судя по видеозаписи с камер наблюдения, несколько молодых людей разбили стекло в одной из дверей и проникли внутрь, затем разбили витрины и забрали мобильные телефоны и другую аппаратуру. Злоумышленникам удалось скрыться до приезда полиции.



Известно, что за дело взялись правоохранительные органы. В настоящий момент точная сумма причиненного ущерба неизвестна. Подробности случившегося в настоящий момент устанавливаются.



Фото: «Инцидент. Екатеринбург»/vk.com